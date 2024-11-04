Этнографический диктант написали члены Молодёжного парламента в День народного единства

16:03, 04 ноября 2024, ПАИ

Члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов приняли участие во всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». В День народного единства молодые активисты приехали в Печоры, где в музее истории города была организована площадка для проведения тестирования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов





































«Своим непосредственным участием в акции члены Молодежного парламента демонстрируют как значимость сегодняшнего праздника – День народного единства, так и роль молодежи в укреплении единства нашей страны», – предваряя диктант, сказал куратор Молодёжного парламента, вице-спикер Виктор Остренко.

Заведующая музеем Наталья Изборская и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев поблагодарили гостей за выбор именно этой площадки и пожелали успешно ответить на все вопросы теста.

Традиционно этнографический диктант состоит из 30 вопросов. 20 из них едины для всей страны и касаются культуры народов, проживающих на территории России. Десять вопросов связаны с региональной тематикой. В Псковской области к их составлению были привлечены представители национальных общественных организаций, специалисты областного центра народного творчества и ПсковГУ. Так, к примеру, у участников тестирования спросили, по какому поводу псковичи называли понедельник «встречи», а среду «лакомкой», и что делал человек на Псковщине, взяв в руки клещицу и лопатку.

Куратор площадки, бывший член Молодежного парламента Елена Вариксоо рассказала, что писала диктант со своими учениками в школе несколькими днями раньше и, по её признанию, «посыпалась» на некоторых вопросах: «Я историк по образованию и поэтому неплохо ответила на федеральную часть теста, а вот с региональными вопросами – беда. Выяснилось, что псковскую культуру я не настолько хорошо знаю. Это, конечно, повод восполнить пробел – изучать разные источники и исследования».

Заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова назвала участие в этнографическом диктанте интересным и полезным опытом. «Вопросы только на первый взгляд простые, они затрагивают коренную культуру разных народов России, и мы – люди, проживающие в определённом субъекте – можем этого абсолютно не знать. Этот диктант больше не для того, чтобы проверить свои знания, а чтобы узнать что-то новое», – поделилась Дарья Морозова.

По признанию члена Молодёжного парламента Алексея Толстых, на многие вопросы ему было сложно выбрать правильный ответ из предложенных в тесте вариантов. «Когда ощущаешь неполноту знаний, ещё больше появляется стимул изучать историю страны и региона, и быть достойным гражданином своего государства», – отметил мотивационное значение просветительской акции Алексей Толстых.

Софья Радион поддержала коллегу по Молодёжному парламенту в этом мнении: «Вопросы затрагивали разные уголки России, и нет ничего страшного в том, что ты что-то не знаешь. Зато вечером, когда придёшь домой, захочется найти ответы и узнать больше о своей стране».

Виктор Остренко и Валерий Зайцев также приняли участие в этнографическом диктанте.

На прохождение теста было отведено 45 минут. Пока организаторы подсчитывали набранные баллы, члены Молодёжного парламента присоединились к плетению маскировочных сетей – в одном из павильонов музея организована мастерская местных волонтёров.

Все участники тестирования, независимо от результатов, получили сертификаты об участии в этнографическом диктанте.

Добавим, Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» стартовала 1 ноября и продлится до 8 ноября. Диктант проходит уже в девятый раз, как и прежде под лозунгом «Народов много – страна одна!» Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста – для детей составлен отдельный тест, состоящий из 20 вопросов.