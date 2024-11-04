Участница псковского фольклорного коллектива «Троицкий» стала победительницей премии «Лукоморье»

18:32, 04 ноября 2024, ПАИ

Участница фольклорного коллектива социально-культурного центра «Троицкий» стала победительницей премии «Лукоморье», сообщает телеграм-канал «Псковская епархия».

В октябре 2024 года участница детского фольклорного коллектива «Звонница» социально-культурного центра «Троицкий» Анастасия Васильева стала победителем в номинации «Свободная категория. Фольклорная сказка» II Национальной премии в области творчества «Лукоморье», который прошел при поддержке Министерства культуры РФ.

Ранее сообщалось, что театр танца «Русские узоры» победил на международном конкурсе-фестивале творческих коллективов и исполнителей «Время талантов».