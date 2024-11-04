В Печорах прошла эстафета, посвящённая Дню народного единства и Году семьи

20:17, 04 ноября 2024, ПАИ

Коллектив и учащиеся Печорской детско-юношеской спортшколы провели на городском стадионе смешанную легкоатлетическую эстафету сегодня, в День народного единства. Об этом ПАИ пишет районная газета «Печорская правда».

«Основная цель эстафеты заключалась в укреплении связей между поколениями, развитии командного духа и популяризации здорового образа жизни среди молодёжи. Участие в таком мероприятии позволяет детям почувствовать себя частью большого сообщества ДЮСШ, а также увидеть, насколько важны поддержка и сотрудничество со стороны старших и участие каждого», – сообщается в сообществе спортшколы в социальной сети «ВКонтакте».

Эстафета, посвящённая Дню народного единства и Году семьи, собрала восемь команд детей в возрасте от 5 до 18 лет. Каждая команда состояла из равного количества детей.

Участников эстафеты поприветствовали директор ДЮСШ и тренеры – преподаватели спортивной школы, которые пожелали ребятам удачи и победы в мероприятии и кратко напомнили участникам историю возникновения праздника.

Участники и победители получили сладкие призы от руководителя КХ «Витязь» Андрея Вороненкова, который оказал спонсорскую поддержку.