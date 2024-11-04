Акция «Ночь искусств» прошла в Порхове

19:25, 04 ноября 2024, ПАИ

В День народного единства в выставочном зале Порховского музея прошла акция «Ночь искусств». Зрители посетили выставку музыкальных инструментов и народных костюмов со всего света «Все дороги ведут в рифму», а затем смогли послушать классическую музыку. Об этом пишет районная газета «Порховский вестник».

Преподаватели детской школы искусств Татьяна Кузёмина и Светлана Никитина в составе камерного дуэта исполнили вальс Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Ещё один вальс Виктора Кузнецова, «В лесу» на баяне сыграла директор школы искусств Оксана Романюк.

Затем зрители смогли побывать на видеоэкскурсии. Учащиеся школы искусств ещё летом записали видео, на котором рассказали об истории некоторых музыкальных инструментов, представленных на выставке. Камерный фортепианный дуэт в составе преподавателя Светланы Никитиной и ученика седьмого класса Тимофея Сухова исполнил романс Михаила Глинки «В крови горит огонь желания».

Затем прозвучал романс в исполнении Оксаны Романюк «Не спрашивай» и небольшая видеолекция о музыкальных инструментах.

Завершилось мероприятие романсом «Как упоительны в России вечера» в исполнении камерного фортепианно-скрипичного дуэта.