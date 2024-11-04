Пожарные предупредили возгорание жилого дома в Дновском муниципальном округе
В деревне Хотовань в Дновском районе произошло возгорание хозпостройки с дальнейшей угрозой распространения на жилой дом. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на жилой дом, в котором находилась хозяйка.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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