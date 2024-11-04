Пожарные предупредили возгорание жилого дома в Дновском муниципальном округе

20:01, 04 ноября 2024, ПАИ

В деревне Хотовань в Дновском районе произошло возгорание хозпостройки с дальнейшей угрозой распространения на жилой дом. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на жилой дом, в котором находилась хозяйка.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.