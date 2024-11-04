Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу в Успенском соборе Московского Кремля

20:28, 04 ноября 2024, ПАИ

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля сегодня, 4 ноября, в день праздника Казанской иконы Божией Матери. За литургией патриарху Кириллу сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, патриарший наместник Московской митрополии, митрополит Псковский и Порховский Матфей, митрополит Звенигородский Арсений, архиереи и духовенство православной церкви. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

После входных молитв и облачения патриарх Кирилл принял чудотворный московский список Казанской иконы Божией Матери. Образ был обретён в прошлом году. По благословению его святейшества святыню с мая по ноябрь 2024 года приносили в десятки городов России. Организатором общероссийского принесения Казанской иконы стала комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного русского народного собора, фонда «Царьград» и службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России.

Святейший патриарх Кирилл с кафедры благословил участников богослужения, после чего при пении величания икона была перенесена на аналой в центре Успенского собора.

Богослужебные песнопения исполнил хор молодёжного движения «Патриаршие добровольцы» под управлением А. Ю. Голик.

По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил славление и молитву перед чудотворным Казанским образом Божией Матери. Затем предстоятель Русской православной церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.