Объявлены победители Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги Псковской области
Подведены итоги соревнований «Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги» среди команд общеобразовательных организаций Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.
Первое место занял Гуманитарный лицей» №15 из Пскова, серебро завоевала Печорская лингвистическая гимназия, третье место у школы №9» из Великих Лук.
Трансляцию с финального дня можно посмотреть в сообществе «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/fcs60?w=wall-116457479_4164/all
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