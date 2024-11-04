Объявлены победители Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги Псковской области

22:01, 04 ноября 2024, ПАИ

Подведены итоги соревнований «Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги» среди команд общеобразовательных организаций Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Первое место занял Гуманитарный лицей» №15 из Пскова, серебро завоевала Печорская лингвистическая гимназия, третье место у школы №9» из Великих Лук.

Трансляцию с финального дня можно посмотреть в сообществе «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/fcs60?w=wall-116457479_4164/all