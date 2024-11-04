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Общество

Пять коллективов Псковской области приняли участие во всероссийской хоровой акции

Пять коллективов Псковской области приняли участие во всероссийской хоровой акции, посвящённый Дню народного единства и подвигу защитников нашего Отечества. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

​Пять коллективов Псковской области приняли участие во всероссийской хоровой акции. Фото: скриншот видео из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Вместе с коллективами страны песню «Дай ему сил» исполнили солисты семейного ансамбля «Казачата», народного коллектива хор «Радуга» из Пскова, а также вокальный ансамбль «Традиция», шоу-группа «Карусель» и хореографический коллектив «Белые росы» из Великих Лук», – говорится в сообщении.

Губернатор также опубликовал видео выступления. Услышать псковских исполнителей можно с 0:58 секунды видео.

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