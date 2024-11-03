150 участников собрали ковры чемпионата и первенства Псковской области по рукопашному бою

23:04, 04 ноября 2024, ПАИ

Открытые чемпионат и первенство региона по рукопашному бою состоялись в Пскове. В соревнованиях приняли участие команды из Пскова, Великих Лук, Печор, Пыталово, Гдовского и Плюсского муниципальных округов, а также Ленинградской и Новгородской областей. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рукопашного боя.

В рамках чемпионата среди мужчин было разыграно семь комплектов наград, а в соревнованиях среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет было разыграно 30 комплектов наград. Также в рамках областного первенства прошли фестивальные соревнования среди детей в возрасте от 10 до 11 лет, организованные по адаптированным правилам.

Соревнования были отборочными. Занятое призовое место, при наличии соответствующего разряда, давало право на участие в сборной команде области и возможность выступить на чемпионате и первенстве СЗФО по рукопашному бою, которые пройдут в Вологде с 6 по 8 декабря.

На торжественном открытии соревнований спортсменов приветствовали: Владимир Владимиров, президент псковского филиала РСБИ, Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области, Владислав Бобылёв, директор Центра «Воин», и Сергей Казак, начальник физической подготовки ЗЗ4-го военно-транспортного авиационного полка.

Офицеры псковского авиационного полка Делявер Куртсеитов, Антон Яковлев и Сергей Казак, а также коллектив инструкторов Центра «Воин» и старший инструктор Юрий Кононенко были награждены благодарственными письмами спортивной федерации за многолетнее сотрудничество, помощь в проведении соревнований и большой вклад в воспитательную работу со спортсменами.

Победители и призёры соревнований были награждены медалями и грамотами спортивного комитета, а также сладкими и ценными призами от организаторов и спонсоров турнира. Главным судьёй соревнований был Олег Едигарёв.