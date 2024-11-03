Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

150 участников собрали ковры чемпионата и первенства Псковской области по рукопашному бою

Открытые чемпионат и первенство региона по рукопашному бою состоялись в Пскове. В соревнованиях приняли участие команды из Пскова, Великих Лук, Печор, Пыталово, Гдовского и Плюсского муниципальных округов, а также Ленинградской и Новгородской областей. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рукопашного боя.

В рамках чемпионата среди мужчин было разыграно семь комплектов наград, а в соревнованиях среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет было разыграно 30 комплектов наград. Также в рамках областного первенства прошли фестивальные соревнования среди детей в возрасте от 10 до 11 лет, организованные по адаптированным правилам.

Соревнования были отборочными. Занятое призовое место, при наличии соответствующего разряда, давало право на участие в сборной команде области и возможность выступить на чемпионате и первенстве СЗФО по рукопашному бою, которые пройдут в Вологде с 6 по 8 декабря.

На торжественном открытии соревнований спортсменов приветствовали: Владимир Владимиров, президент псковского филиала РСБИ, Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области, Владислав Бобылёв, директор Центра «Воин», и Сергей Казак, начальник физической подготовки ЗЗ4-го военно-транспортного авиационного полка.

Офицеры псковского авиационного полка Делявер Куртсеитов, Антон Яковлев и Сергей Казак, а также коллектив инструкторов Центра «Воин» и старший инструктор Юрий Кононенко были награждены благодарственными письмами спортивной федерации за многолетнее сотрудничество, помощь в проведении соревнований и большой вклад в воспитательную работу со спортсменами.

Победители и призёры соревнований были награждены медалями и грамотами спортивного комитета, а также сладкими и ценными призами от организаторов и спонсоров турнира. Главным судьёй соревнований был Олег Едигарёв.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 ноября 2024

Псковский боксёр стал победителем всероссийского турнира памяти академика Бардина в Череповце
03 ноября 2024

Сразу два открытых ковра провели в Пскове накануне Дня народного единства
02 ноября 2024

Себежский спортсмен-ориентировщик завоевал золото на соревнованиях в Москве
02 ноября 2024

Межрайонные соревнования по боксу впервые прошли в Острове
02 ноября 2024

Офис Центра спортивной подготовки Псковской области переехал в Ледовый дворец
02 ноября 2024

Игорь Дитрих – на открытии фестиваля «Спортсмены будущего»: Я в тренде вместе с вами
02 ноября 2024

Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
02 ноября 2024

Лыжный сезон открыли в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...