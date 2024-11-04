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В День народного единства в Доме офицеров и ГКЦ Пскова прошли праздничные концерты

В Городском культурном центре Псковский цирк показал зрителям театрализовано-цирковой спектакль «Сказание о древнем городе». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

В День народного единства в Доме офицеров и Городском культурном центре прошли праздничные концерты. Фото: Андрей Кокшаров

Юные циркачи переоделись в жителей Древней Руси и рассказали историю Пскова, начиная с первого упоминания в летописи.

В Доме офицеров прошли масштабный благотворительный многонациональный марафон и праздничный концерт «Единою семьёй победим!» в поддержку участников специальной военной операции. Перед зрителями выступили театр танца «Русские узоры», ансамбль «Зангезур», группа «Саморезы», вокальная студия «Академия солдата», ансамбль «Казачий стяг», а также казачий клуб «Рысь», вокалисты и чтецы.

Также в фойе Дома офицеров ﻿каждый ﻿мог ознакомиться ﻿с современным ﻿стрелковым оружием и БПЛА разных ﻿модификаций.

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