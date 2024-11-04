В День народного единства в Доме офицеров и ГКЦ Пскова прошли праздничные концерты
В Городском культурном центре Псковский цирк показал зрителям театрализовано-цирковой спектакль «Сказание о древнем городе». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.
Юные циркачи переоделись в жителей Древней Руси и рассказали историю Пскова, начиная с первого упоминания в летописи.
В Доме офицеров прошли масштабный благотворительный многонациональный марафон и праздничный концерт «Единою семьёй победим!» в поддержку участников специальной военной операции. Перед зрителями выступили театр танца «Русские узоры», ансамбль «Зангезур», группа «Саморезы», вокальная студия «Академия солдата», ансамбль «Казачий стяг», а также казачий клуб «Рысь», вокалисты и чтецы.
Также в фойе Дома офицеров каждый мог ознакомиться с современным стрелковым оружием и БПЛА разных модификаций.
Музей истории Печор принял участие в акциях «Большой этнографический диктант» и «Для СВОих»