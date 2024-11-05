Яков день наступил по народному календарю

07:05, 05 ноября 2024, ПАИ

Яков день наступил по народному календарю 5 ноября, сообщает calend.ru.

В этот день православная церковь вспоминает одного из апостолов от семидесяти – Иакова Младшего, известного как «брат Господний». Существует несколько версий происхождения этого прозвища, наиболее распространенная из которых указывает на то, что Иаков был двоюродным братом Иисуса Христа. По другой версии, он был сыном Иосифа, родившимся до его обручения с Девой Марией.

Согласно преданиям, во время земной жизни Христа Иаков не признавал его спасителем, но обратился к вере после смерти и воскресения Иисуса. Его считают первым епископом Иерусалима. Около 63 года Иаков встретил мученическую смерть: иудеи сбросили его с крыльца храма и побили камнями.

На Руси в этот день существовал обычай играть в так называемые пчелиные игры – имитировать жужжание пчел и есть мед. Считалось, что чем больше мёда съест хозяин и чем громче будет жужжать, тем лучше будут роиться пчелы весной и тем больше меда удастся собрать летом.

В день Иакова старались завершить заготовку дров на зиму. Существовало поверье, что, если успеть сделать это вовремя, в доме всегда будет тепло. Яков считался покровителем мужской работы, и крестьяне занимались изготовлением гужей из сыромятной кожи и проверкой конской сбруи.

Также существовал обычай «закармливать» землю: разламывали остатки пирога от праздника Казанской иконы и раскидывали куски по полям, подкармливая птиц. Люди верили, что пернатые своим чириканьем могут успокоить землю и умолить её дать хороший урожай в следующем году.

На Якова проводили последние осенины – проводы осени. Люди замечали, что в этот день часто падал второй снег. Если снег был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето – урожайным. Говорили: «Снега надует – хлеба прибудет». Если же выпадал мелкий, твердый снег – «крупа», то зиму ожидали с Матрениного дня.

Существовали и странные приметы для этого дня. Например, если юноша в этот день будет готовить документы для учебного заведения, то в течение полувека не найдет хорошую жену.