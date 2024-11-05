Двух бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Гдовском районе

08:28, 05 ноября 2024, ПАИ

Двух бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, перезахоронили в Гдовском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Мешков в своём телеграм-канале.

«Команде поискового отряда «Неизвестный солдат» вновь удалось раскрыть ещё одну страницу истории тех лет, когда советский народ боролся с немецко-фашистскими захватчиками и приближал долгожданную победу», – отметил Иван Мешков.

Имя одного бойца Михаил Ефимов, а имя второго узнать не удалось, добавил он.

Ранее сообщалось, что память 68 бойцов Великой Отечественной войны увековечили в Гдовском районе.