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Общество

День военного разведчика отмечают в России

День военного разведчика отмечают в России сегодня, 5 ноября, сообщает calend.ru. Праздник был установлен указом президента России № 549 от 31 мая 2006 года.

Выбор даты не случаен. В этот день в 1918 году в Петрограде было создано Регистрационное управление в составе Полевого штаба Красной армии, которое координировало работу всех разведывательных органов армии. Это управление стало предшественником знаменитого Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

На протяжении своей истории служба военной разведки не раз меняла свое официальное название и переходила под различные госуправления и наркоматы. В 1950 году был основан спецназ ГРУ.

В настоящее время военная разведка входит в структуру Генерального штаба Вооруженных сил России и называется Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России (ГУ ГШ ВС РФ). Этот орган внешней разведки Министерства обороны РФ выполняет задачи военно-политического, военно-технического, военного, военно-экономического и экологического характера, осуществляет космическую разведку и располагает широкой агентурной сетью за рубежом.

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