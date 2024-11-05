Новогодний забег вновь пройдёт в Пскове 1 января
Традиционный новогодний забег пройдёт в Пскове 1 января в 11:00. Об этом сообщается в группе забега в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие состоится уже в девятый раз.
«Встречаемся на дружескую пробежку с Дедом Морозом, музыкой, чаепитием, подарками и конкурсами», – говорится в сообщении.
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