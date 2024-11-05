Новогодний забег вновь пройдёт в Пскове 1 января

08:57, 05 ноября 2024, ПАИ

Традиционный новогодний забег пройдёт в Пскове 1 января в 11:00. Об этом сообщается в группе забега в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоится уже в девятый раз.

«Встречаемся на дружескую пробежку с Дедом Морозом, музыкой, чаепитием, подарками и конкурсами», – говорится в сообщении.