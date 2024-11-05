Врач поделился, что нужно сделать, если долго не получается уснуть

09:57, 05 ноября 2024, ПАИ

Какие действия нужно сделать, чтобы быстро уснуть, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.

Невролог рекомендует в первую очередь отказаться от гаджетов перед сном и наладить «гигиену сна». Не рекомендуется пользоваться смартфоном за час до сна. Кроме того, нужно понизить яркость света, сделать медитацию и принять тёплый душ, поделился врач.

Также невролог советует соблюдать распорядок дня: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время даже в выходные.