В храме Николы со Усохи в Пскове пройдёт лекция по реставрации храмов
6 ноября в 11:00 в храме Николы со Усохи состоится лекция для экскурсоводов и тех, кто интересуется историей родного края. Тема лекции – «Особенности реставрации и реконструкции псковских храмов», сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Лекцию прочтёт главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Алексей Гамзин.
Телефоны для справок: 8-921-210-25-12, 8-960-227-13-52 (Валентина Павловна).
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