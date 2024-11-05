В храме Николы со Усохи в Пскове пройдёт лекция по реставрации храмов

10:18, 05 ноября 2024, ПАИ

6 ноября в 11:00 в храме Николы со Усохи состоится лекция для экскурсоводов и тех, кто интересуется историей родного края. Тема лекции – «Особенности реставрации и реконструкции псковских храмов», сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Лекцию прочтёт главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Алексей Гамзин.

Телефоны для справок: 8-921-210-25-12, 8-960-227-13-52 (Валентина Павловна).