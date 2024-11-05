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Общество

За 12 лет число отказов от детей в роддомах снизилось на 80%

В России снижается количество отказов от детей. По данным Минздрава РФ, число новорожденных, от которых матери отказались в роддомах, с 2012 года снизилось на 80%, а с 2022 года – на 24%.

«Известия» изучили статистику в разных субъектах РФ: выяснилось, что тенденция к снижению отказов в последнее десятилетие характерна минимум для 18 регионов. Есть области, где в 2024 году зафиксировано всего один-два случая отказов. Минздрав связывает такие успехи с работой программы профилактики.

В самом маленьком субъекте РФ – Ненецком автономном округе почти 10 лет не отказывались от детей в медучреждениях, отказ был только раз – в 2015 году.

Лидерами по темпу снижения числа таких отказов стали северные регионы – Коми (94%), Архангельская область (89%) и ХМАО (83%). В частности, в Коми в 2014 году оставили в медучреждениях 33 ребенка, в прошлом и этом году – по два.

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