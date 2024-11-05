Утром 6 ноября жители Псковской области услышат сигнал сирен

10:35, 05 ноября 2024, ПАИ

6 ноября в Псковской области проведут плановую проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

В 8:00 (региональный уровень) и 8:10 (муниципальный уровень) запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем» путем запуска электросирен и громкоговорителей. По окончании будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 состоится проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.