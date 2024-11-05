Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более 110 кг экстази обнаружили псковские таможенники в грузовике из Евросоюза

Сотрудники Псковской таможни обнаружили более 110 кг экстази в запасных колесах фуры, следовавшей транзитом из стран Евросоюза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь и далее фото пресс-службы Псковской таможни

В пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе при сканировании грузового автомобиля обнаружились посторонние вложения. Брикеты молочного цвета были спрятаны между дисками и шинами запасных колес, размещенных в штатных местах полуприцепа. Всего удалось найти 55 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это наркотическое средство МДМА (экстази).

Оперативники установили, что водитель должен был доставить наркотики в Россию и передать двум подельникам для дальнейшего распространения. Все участники организованной преступной группы задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой). Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Мероприятие проведено совместно с УФСБ России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 ноября 2024

Более 110 кг экстази обнаружили псковские таможенники в грузовике из Евросоюза
05 ноября 2024

Водитель Ford устроил ДТП в Пскове и скрылся. Есть пострадавшие
04 ноября 2024

Несовершеннолетний пропал в Великолукском районе
04 ноября 2024

Пожарные предупредили возгорание жилого дома в Дновском муниципальном округе
04 ноября 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Дновском муниципальном округе
04 ноября 2024

Более 1,5 миллиона рублей потеряли псковичи из-за мошенников
04 ноября 2024

Спасатели ищут пропавшего в невельском озере мужчину
04 ноября 2024

17-летний подросток пропал в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...