Более 110 кг экстази обнаружили псковские таможенники в грузовике из Евросоюза

10:56, 05 ноября 2024, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни обнаружили более 110 кг экстази в запасных колесах фуры, следовавшей транзитом из стран Евросоюза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе при сканировании грузового автомобиля обнаружились посторонние вложения. Брикеты молочного цвета были спрятаны между дисками и шинами запасных колес, размещенных в штатных местах полуприцепа. Всего удалось найти 55 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это наркотическое средство МДМА (экстази).

Оперативники установили, что водитель должен был доставить наркотики в Россию и передать двум подельникам для дальнейшего распространения. Все участники организованной преступной группы задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой). Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Мероприятие проведено совместно с УФСБ России по Псковской области.