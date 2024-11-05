Трёхлетний шахматист стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ

11:05, 05 ноября 2024, ПАИ

Трёхлетний индийский шахматист Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает пресс-служба организации.

Мальчик получил 1 555 пунктов в классическом рейтинге. Его дебютным официальным турниром стал открытый чемпионат Западной Бенгалии среди спортсменов до девяти лет. В нём Саркар набрал 5,5 балла из восьми и занял 24-е место. Всего в соревнованиях участвовали 140 игроков. Ранее самым молодым шахматистом с рейтингом был четырёхлетний Афнан Таджвар Айлан из Бангладеш.

Напомним, в нынешнем году победителем турнира претендентов стал 17-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу. Он станет самым молодым участником матча за звание чемпиона мира. В следующем году Гукеш сыграет с действующим чемпионом Дин Лижэнем. Всего в претендентском турнире участвовало восемь спортсменов – трое из них были из Индии.

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