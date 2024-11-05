После урагана со снегопадом энергетики восстановили 5 тысяч километров ЛЭП в Псковской и Новгородской областях

11:29, 05 ноября 2024, ПАИ

«Россети Северо-Запад» восстановили 4820 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после урагана со снегопадом, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Энергетики включили 241 линию электропередачи и 3149 трансформаторных подстанций.

В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» действует особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. На смене 189 бригад, задействовано 199 единиц техники.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.