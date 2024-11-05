Школа «Индустрия медиа» для авторов молодёжных пабликов начала работу в Пскове

11:47, 05 ноября 2024, ПАИ

В «Точке кипения» ПсковГУ начала работу школа «Индустрия медиа». Проект для авторов пабликов, целевой аудиторией которых является молодёжь Пскова и области, впервые реализуется на базе университета совместно с АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и комитетом по молодёжной политике региона. С 5 по 9 ноября слушатели будут учиться выстраивать медиастратегии, писать тексты для сайтов и социальных сетей, снимать и монтировать видео, фотографировать, верстать макеты и работать с нейросетями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участниками первого потока стали 78 специалистов из Пскова, Великих Лук, Псковского, Бежаницкого, Невельского, Гдовского, Новоржевского, Порховского, Плюсского, Пустошкинского, Палкинского, Дедовичского, Пыталовского, Опочецкого, Печорского, Новосокольнического, Красногородского, Великолукского районов. В их числе – сотрудники администраций муниципалитетов, школ и колледжей, библиотек, центров культуры, молодёжных общественных и спортивных организаций, представители региональных отделений «Движения первых» и «Юнармии», музейного и экскурсоводческого сообщества, а также редакций газет.

Программой школы запланированы мастер-классы, тренинги, диалоговые площадки, экскурсии в издательский дом «Медиацентр 60» и детский технопарк «Кванториум Псков». Кроме того, участники объединятся в группы для работы над совместными медийными проектами. На заключительном этапе проекта пройдут защиты креативных инициатив, предложенных командами. По итогам работы участники проекта получат сертификаты о повышении квалификации в сфере медиа.

Спикерами школы станут представители как региональной, так и федеральной медиасферы. В частности, начальник отдела мониторинга и анализа СМИ пресс-службы Совета Федерации, победитель Лиги лекторов Ольга Андерсон проведет встречу на тему «Целевая аудитория. Анализ, сегменты, портрет». Креатор VK-Creative, музыкальный продюсер Павел Виноградов расскажет о креативных методиках для сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Работа школы открылась тренингом «Как разработать концепцию соцсетей», который провела начальник управления информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, выпускник Мастерской новых медиа (АНО «Диалог» и мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей») Ольга Лосская.

Добавим, проект реализуют в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.