77 боеприпасов и 16 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

11:54, 05 ноября 2024, ПАИ

77 боеприпасов и 16 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 28 октября по 3 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 54 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 12 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.