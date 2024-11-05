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Происшествия

Несколько жилых домов удалось спасти псковским пожарным за выходные

Пять пожаров произошло в Псковской области за прошедшие выходные. Возможной причиной большинства стали неисправности электросетей, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

  • Пять пожаров произошло в Псковской области за выходные
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пять пожаров произошло в Псковской области за выходные
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пять пожаров произошло в Псковской области за выходные
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пять пожаров произошло в Псковской области за выходные
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В частности, 3 ноября в деревне Манкошев Луг Плюсского района загорелся автомобиль УАЗ.

Кроме того, ещё один пожар произошёл в деревне Борок Великолукского района. Тут загорелся жилой дом. Сотрудникам МЧС удалось спасти две хозпостройки.

Ещё один жилой дом пожарные спасли в деревне Бешкино-1 Гдовского района. Огонь чуть не перебросился на него при ликвидации возгорания в бане. По предварительной информации, пожар произошёл из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

Позднее в СНТ «Приозерное» Великолукского района сотрудники МЧС ликвидировали возгорание садового дома. Им удалось спасти две хозпостройки.

И ещё один пожар случился в деревне Хотовань Дновского района. Тут пожарные ликвидировали возгорание в хозпостройке и спасли жилой дом.

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