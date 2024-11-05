Псковичей приглашают написать географический диктант

12:45, 05 ноября 2024, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в ежегодной международной научно-просветительской акции «Географический диктант», которая пройдёт 16 ноября в цифровом парке главного корпуса ПсковГУ (площадь Ленина, 2). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Начало работы площадки – в 11:00. Регистрация участников пройдёт на месте проведения диктанта.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.