Псковичи могут зарегистрироваться на международный форум «Мы вместе»

13:05, 05 ноября 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут зарегистрироваться на Международный форум гражданского участия «Мы вместе» до 10 ноября, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Принять участие в форуме смогут добровольцы, которые оказывают помощь в Курской, Белгородской и Брянской областях, а также представители социально ориентированных НКО и волонтёрских движений, органов государственной власти, медиа и компаний, активисты «Движения первых», представители международного социального сектора.

Участие в международной премии «Мы вместе» позволяет заявить о своей социальной инициативе, получить поддержку экспертного сообщества и ресурсы для реализации проекта. Лучшие инициативы получат награды и народное признание.

Мероприятие организовано «Росмолодёжь. Добро», ассоциацией «Добро.рф», общероссийской акцией взаимопомощи «Мы вместе» при содействии дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, «Движения первых» и Российского общества «Знание».

Подать заявку на участие в Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» можно на платформе «Добро.рф» до 23:59 10 ноября.