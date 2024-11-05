Псковские педагоги побывали на форуме классных руководителей в Калининграде

13:03, 05 ноября 2024, ПАИ

Псковские педагоги побывали на форуме классных руководителей в Калининграде, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Межрегиональный форум классных руководителей в Калининградской области собрал более 250 участников из 13 субъектов России. Делегация Псковской области представила эффективные региональные практики воспитательной работы, включая гражданско-патриотическое, трудовое, духовно-нравственное и экологическое воспитание.

Псковскую область на форуме представляли врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова, заместитель начальника управления образования администрации Великих Лук Алёна Селезнева, заведующий аналитическим отделом ПОИПКРО Мария Медведева, учитель русского языка и литературы Великих Лук Татьяна Рассолова, заместитель директора по воспитательной работе лицея № 10 Великих Лук Алла Прохорова.