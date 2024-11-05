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Общество

Полицейские вернули хозяевам собаку, украденную восемь лет назад

В Англии полицейские вернули хозяевам собаку, украденную восемь лет назад, пишет «Газета.ру».

Кокер-спаниель Дейзи, который был украден из вольера вместе с тремя другими питомцами, несколько лет числился пропавшим без вести. Полицейские заметили, что кто-то пытается обновить информацию на чипе Дейзи. После чего удалось найти новых хозяев собаки, которые не знали о том, что Дейзи был похищен.

Питомца вернули домой в город Доркинг.

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