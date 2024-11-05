Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Транспорт и дороги Псковской области: вся информация в одном клике

В Псковской области активно развиваются официальные страницы госучреждений, помогающие гражданам оперативно получать информацию и решать возникающие вопросы.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области ведёт свои госпаблики на ключевых платформах: «ВКонтакте» (vk.com/transportpskov), «Одноклассники» (ok.ru/group53776532439196), Telegram (t.me/komitetpotransporty). Комитет выполняет ключевую роль в управлении транспортной системой и дорожным хозяйством Псковской области. Основная задача – обеспечение безопасности и удобства передвижения граждан, улучшение качества дорог и повышение доступности общественного транспорта. Благодаря поддержке федеральных и региональных властей, а также реализации президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги», ведётся масштабная работа по модернизации и ремонту дорожной инфраструктуры. Это включает в себя восстановление и обновление ключевых транспортных артерий, внедрение современных технологий для укрепления обочин и улучшения дорожного покрытия, благоустройство тротуаров и пешеходных переходов.

На страницах госпабликов регулярно публикуются данные о текущих ремонтах и реконструкциях дорог: схемы объездов, информация о временных перекрытиях, сроки завершения работ. Жители могут оперативно планировать свои маршруты, избегая загруженных участков. Также на официальных страницах комитета можно найти сведения о работе общественного транспорта. Это позволяет жителям региона узнавать о появлении новых городских, пригородных автобусных или железнодорожных маршрутов, изменениях в графике движения, особенно в праздничные, выходные дни и многое другое.

В структуру комитета входят несколько подведомственных учреждений, ответственных за содержание дорог и организацию общественного транспорта. Это такие предприятия, как «Псковавтодор» (vk.com/pskovautodor181730777), «Псковпассажиравтотранс» (vk.com/pskbus), «Псковавтотранс» (vk.com/pskovavtotrans), «Славяне» (vk.com/slavyanebus) и «Автодорресурс» (vk.com/club224982432).

Эти учреждения выполняют широкий спектр задач. Например, «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс» занимаются улучшением условий и повышением комфорта передвижения пассажиров. Ведётся работа над оптимизацией маршрутов, обновлением автопарка и обеспечением доступности транспорта для всех категорий граждан. «Псковавтодор» информирует граждан о чрезвычайных ситуациях на дорогах, таких как снегопады, заморозки или другие погодные условия, влияющие на дорожное движение. Также здесь можно найти вакансии для тех, кто ищет работу в сфере дорожного строительства и обслуживания.

Госпаблики комитета помогают решать возникающие вопросы и всегда быть в курсе ключевых изменений в транспортной инфраструктуре Псковской области. Это обеспечивает прозрачность и доступность информации, позволяет гражданам оставаться в курсе текущих событий и направлять свои предложения и замечания по развитию транспортной сети региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 ноября 2024

Большая часть псковских подростков относится негативно к квадробингу – Наталия Соколова
05 ноября 2024

Ремонт моста на дороге Борки – Стайки завершают в Великолукском районе
05 ноября 2024

Изменился режим работы объектов музея-заповедника «Изборск»
05 ноября 2024

Молодых псковских художников приглашают присоединиться к созданию выставки к 9 Мая
05 ноября 2024

11 ноября изменится расписание пригородного поезда Дно – Новосокольники
05 ноября 2024

Дождь и до +9 градусов прогнозируют в Псковской области 6 ноября
05 ноября 2024

Сразу два псковича обратились в кожвендиспансер с отрубевидным лишаем
05 ноября 2024

69 детей-сирот в этом году получат новые квартиры в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...