Пловцы ПсковГУ заняли призовые места на соревнованиях в Петербурге

14:21, 05 ноября 2024, ПАИ

Пловцы студенческого спортивного клуба «Псковские Барсы» заняли призовые места в открытом Кубке спортивного клуба «Амур» «Две столицы», который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Студентка института медицины и экспериментальной биологии Анна Сельскова стала победителем и дважды призёром в личном первенстве, а в многоборье заняла второе место. Татьяна Степанова (институт образования и социальных наук) – победитель и призёр в личном первенстве, а также обладательница бронзы в многоборье.

Студент института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Егор Евинов стал дважды призёром в личном первенстве и призёром в многоборье.

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