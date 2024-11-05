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Культура

Выставку экслибрисов Александра Шернёва в Изборске продлили на четыре дня

Работу выставки «Судьба на гравюре», приуроченной к 70-летию со дня рождения псковского художника-графика, экслибриста, члена Союза художников России Александра Шершнева, продлили до 8 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

Фото Изборского музея

На выставке можно увидеть экслибрисы, посвящённые многим известным людям Псковской области, живописные образы родного края, а также книги и вещи из личного архива дочери художника.

Александр Шершнёв следовал лучшим образцам старой гравировальной школы. Награждён дипломами за участие в многочисленных выставках, а также двумя медалями «В память 1100-летия первого упоминания города Пскова в летописи» (2003), медалью «К 100-летию М. А. Шолохова» (2006). В 2003 году стал лауреатом премии администрации Псковской области за успехи в области культуры и искусства. В 2008 году награжден дипломом Российской академии художеств (посмертно).

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