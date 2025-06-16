В Пскове начинается серия лекций и мастер-классов к кинофестивалю «Западные ворота»

11:22, 16 июня 2025, ПАИ

C 16 по 19 июня пройдёт серия мастер-классов и лекций от ведущих специалистов киноиндустрии в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Участникам предложат ознакомиться с различными аспектами кинопроцесса – от режиссуры до продюсерской деятельности. Занятия будут проводить эксперты с опытом работы над крупными проектами российского и международного уровня.

Программа мероприятия:

16 июня. Тема: «Режиссура кино. Как снять фильм за 14 дней?». Спикером выступит режиссёр и сценарист Илья Северов, выпускник различных киношкол Петербурга, обладатель множества фестивальных премий. Он поделится секретами быстрой реализации фильма и раскроет нюансы процесса постановки полнометражного произведения.

17 июня. Тема: «Работа с камерой и оптикой, DIT, режиссура монтажа». Дмитрий Бондарчук, монтажёр, колорист и звукорежиссёр игрового и документального кино, расскажет о тонкостях технических аспектов производства фильмов и постпродакшен-процессах.

19 июня. Тема: «Второй режиссёр, организация кинопроизводства, продюсирование». Артём Афанасьев, имеющий десятилетний опыт участия в крупных российских и международных проектах, представит слушателям подробный взгляд на организацию съёмочного процесса и особенности взаимодействия режиссёра и команды.

«Этот кинолекторий станет особенно полезным для авторов, участвующих в конкурсе видеоработ «КиноСТАРТ» в номинации «Снимаем кино за 14 дней». Участникам остаётся всего неделя на завершение своего проекта, и мы уверены, что полученные знания позволят сделать их фильмы ещё ярче и профессиональнее», – подчеркнула организатор мероприятия Мария Каменская.

Начало всех занятий в 19:00. Участие бесплатное.

В расписании кинолектория возможны небольшие изменения. Участники могут зарегистрироваться как на одно занятие, так и на несколько. Прошедшие обучение получат сертификаты от учебного центра «Ленфильм».

Предварительная регистрация обязательна. Справки по телефону 56-44-44.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня на фестиваля представят не менее 100 фильмов.