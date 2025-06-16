Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области выступит в Поганкиных палатах 26 июня

18:20, 16 июня 2025, ПАИ

Концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области состоится в историческом пространстве Поганкиных палат 26 июня, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе – инструментальные композиции и вокальные номера, отражающие различные направления и эпохи развития джаза.

Инструментальная часть концерта включает произведения, ставшие классикой жанра, от Spain до Chattanooga Choo Choo, отметили организаторы.