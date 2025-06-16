Десять тысяч зрителей посетило Всероссийский хоровой фестиваль в Пскове
Десять тысяч зрителей посетило Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского, который прошёл в Пскове с 13 по 15 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«Спасибо за ваши эмоции, улыбки и аплодисменты», – отметили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
13 июня в рамках фестиваля состоялась литературно-музыкальная композиция, посвящённая 100-летию со дня смерти патриарха Московского и всея Руси Тихона. 14 июня прошёл концерт ансамбля песни и танца Южной Осетии «Симд» имени Б. А. Галаева. А 15 июня состоялся концерт «Мелодии детства», посвящённый популярным советским и российским песням из кинофильмов и мультфильмов.
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