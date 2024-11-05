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Сразу два псковича обратились в кожвендиспансер с отрубевидным лишаем

Сразу два псковича обратились в кожно-венерологический диспансер с отрубевидным лишаем. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото предоставлено комитетом по здравоохранению Псковской области

Сначала никто из них не обращал внимание на пятна: ни зуда, ни жжения, никакого другого дискомфорта они не доставляли, но при осмотре врач поставил диагноз - отрубевидный лишай.

Отрубевидный, или разноцветный, лишай — заболевание кожи, вызванное грибковой инфекцией. Болезнь сопровождается образованием небольших пятен, за счёт чешуйчатой структуры они напоминают отруби.

Разноцветным лишай называют, потому что грибок влияет на пигментацию кожи и у разных людей болезнь проявляется по-разному: пятна могут быть белыми, розовыми, жёлтыми, коричневыми.

Пациенты длительное время не обращались к врачу, таким образом давая грибку размножаться и распространяться по коже.

Диагностика не представляет затруднений у врача , а вот лечение может затянуться от месяца до полугода, так как грибок коварен тем, что может жить не только в эпидермисе, но также в волосах и на слизистых.

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