Соблюдать максимальную осторожность на дорогах просят псковичей

14:34, 05 ноября 2024, ПАИ

С учётом ухудшения погодных условий в Псковской области водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

«Водителям особое внимание следует обратить на соблюдение установленного скоростного режима, дистанции и интервала движения. Автовладельцам необходимо также регулярно и тщательно проверять техническое состояние своих транспортных средств», – отметили в Госавтоинспекции.

За последнее время в Псковской области отмечен ряд наездов на пешеходов. «Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках! Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости. Уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы у ваших детей на верхней одежде, рюкзаках, сумках всегда были элементы со световозвращающим покрытием», – призвали псковичей.

Водителей также попросили помнить о том, что пешеходный переход – место повышенной опасности. «Как показывает практика, основной причиной наездов на граждан в зоне пешеходного перехода является неготовность водителя к возникновению непредвиденной ситуации. При приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, своевременно оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к внезапной остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход», – заключили в Госавтоинспекции.