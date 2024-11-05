Дождь и до +9 градусов прогнозируют в Псковской области 6 ноября

14:40, 05 ноября 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 6 ноября, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью будет дождь, днём – местами небольшой дождь. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +4 до +9. Атмосферное давление будет высоким.