Дождь и до +9 градусов прогнозируют в Псковской области 6 ноября
Облачная погода ожидается в Псковской области 6 ноября, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночью будет дождь, днём – местами небольшой дождь. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +4 до +9. Атмосферное давление будет высоким.
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