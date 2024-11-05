Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

14:57, 05 ноября 2024, ПАИ

Несколько нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, 2 ноября по улице 7-го Ноября в Себеже за рулём автомобиля ВАЗ-2121 ехал нетрезвый 35-летний житель Себежского района. В этот же день по улице Садовой в Порхове на мопеде ехал пьяный 38-летний местный житель.

Также вечером 3 ноября у дома на улице 25-го Октября в Острове полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21114. Выяснилось, что этой легковушкой управлял 34-летний нетрезвый горожанин.

Ещё одного пьяного водителя дорожные полицейские выявили 4 ноября в Пскове. 24-летний житель Псковского района попался нетрезвым за рулём Lada Kalina.

По фактам правонарушений проводится проверка.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы сроком до двух лет.