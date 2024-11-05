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Псковские хоккеисты стали призёрами межрегионального турнира в Великом Новгороде

Псковские хоккеисты команды «Торнадо» стали серебряными призёрами межрегионального турнира «Кубок Айсберга», который прошёл в Великом Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

Псковские хоккеисты стали призёрами межрегионального турнира в Великом Новгороде. Фото: спортшкола «Олимп»

В соревнованиях приняли участие шесть команд 2009-2010 годов рождения из Псковской и Новгородской областей, а также из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Карелии.

Псковичи выиграли у «Динамо-Карелии» (5:1), новгородского «Айсберга» (4:2), петербургского «Мезона» (6:0) и новгородского «Йети» (5:2). «Торнадо» потерпели лишь одно поражение от команды «Юность» из Краснодара – 2:4.

Лучшим защитником турнира признали псковского хоккеиста Марка Андреева. Тренируют коллектив Максим Зацепин и Александр Орлов.

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