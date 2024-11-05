На концерт «За семью морями» приглашают псковичей
Концерт «За семью морями» состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии в четверг, 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.
«Это волшебное музыкальное путешествие позволит зрителям погрузиться в мистический подводный мир, раскрыть тайны сказочных озер и отправиться в захватывающее морское приключение в поисках неизведанного, а добравшись до Карибского моря, встретить на своем пути морских разбойников», – отметили в ТКД.
На сцене выступит Губернаторский симфонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова. Вести концерт будет ведущая Мария Громова.
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