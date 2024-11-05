Большая часть псковских подростков относится негативно к квадробингу – Наталия Соколова

16:21, 05 ноября 2024, ПАИ

Большая часть псковских подростков относится негативно к квадробингу. Это показал проведённый опрос, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 ноября.

По словам Наталии Соколовой, есть две составляющие – квадробика и квадроберы.

Первое – вид развлечений, граничащий с физической нагрузкой. «Изначально квадробинг появился, как акробатический элемент имитирующий бег, движения животных – это одно направление, которое имеет место быть», – отметила Наталия Соколова.

Второе – квадроберы не имеющие ничего общего со спортом. «Они жертвы индустрии. Маски, корм, поводки, услуга по выгулу квадроберов – это уже некое мракобесие, которое нарушает правила поведения, мешает жить другим людям и унижает честь и достоинство человека и человеческого облика», – отметила детский омбудсмен и подчеркнула, что в Псковской области эта субкультура не очень активная.

Также она объяснила, что существует значительная разница между костюмами на детские утренники и квадробингом.

«Данная субкультура представляет не просто вживание в роль, это уподобление себя поведению животных. <…> Дети – ведутся взрослыми. С одной стороны, это чёткая бизнес-индустрия, которая максимально настроена на реализацию своей продукции. А второе – это родители, которые бросают палки, выгуливают ребёнка на поводке, переносят его в собачьей переноске. И тут вопрос к ним: зачем вы это делаете? Это неумение объяснить ребёнку отличие человека от животного, либо это распущенность и вседозволенность», – сказала Наталия Соколова.

Она заметила, что важно понять тонкую грань между мимолетным увлечением и тем, когда это действительно становится проблемой.

«Психологи отмечают, что родителям нужно быть бдительными и внимательными. Есть ещё одна сторона – ортопедо-травматологическая. Нагрузка при хождении на четверых конечностях может дать неравномерную нагрузку на организм и очень подвержены травмированию кисти рук, ног и позвоночника у детей, которые не приспособлены для того, чтобы передвигаться на четырёх конечностях и совершать акробатические прыжки – это должно требовать определённой подготовки», – заключила Наталия Соколова.