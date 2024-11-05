Водитель сбил пенсионерку на парковке у торгового центра в Пскове
Водитель ГАЗели сбил 67-летнюю женщину на парковке у торгового центра «Гулливер» в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Пенсионерку госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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