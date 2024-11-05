Водитель сбил пенсионерку на парковке у торгового центра в Пскове

15:45, 05 ноября 2024, ПАИ

Водитель ГАЗели сбил 67-летнюю женщину на парковке у торгового центра «Гулливер» в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пенсионерку госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.