Ремонт моста на дороге Борки – Стайки завершают в Великолукском районе
Ремонт моста через реку Ловать на автодороге Борки – Стайки до деревни Сивцево близится к завершению, сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина
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Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина
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Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина
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Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина
Работы выполняет подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова». Специалисты укладывают асфальт, а также обустраивают откосы конусов, водоотвода и разбирают временный мост.
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05 ноября 2024
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