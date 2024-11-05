Ремонт моста на дороге Борки – Стайки завершают в Великолукском районе

16:08, 05 ноября 2024, ПАИ

Ремонт моста через реку Ловать на автодороге Борки – Стайки до деревни Сивцево близится к завершению, сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина



Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина



Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина



Фото: Telegram-канал главы Великолукского района Алексея Кузьмина







Работы выполняет подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова». Специалисты укладывают асфальт, а также обустраивают откосы конусов, водоотвода и разбирают временный мост.