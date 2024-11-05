Изменился режим работы объектов музея-заповедника «Изборск»

16:01, 05 ноября 2024, ПАИ

С 5 ноября музей-заповедник «Изборск» перешёл на новый режим работы, сообщили ПАИ в учреждении.

Музейные экспозиции и Изборская крепость будут работать с 10:00 до 17:00 ежедневно. Аналогичные изменения коснутся информационного центра и музейного кафе «Блинная». Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово продолжит работать с 10:00 до 17:00.

Сборные экскурсии по Изборской крепости проводятся в 11:00, 13:00 и 15:00 ежедневно. Сбор группы – на улице Печорской, 37.