Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталия Соколова – о Хэллоуине: Нужно понимать, это просто развлечение или идеологическое убеждение

Своё отношение к проведению Хэллоуина в России высказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 ноября.

Фото: ПАИ

«Любые мероприятия, праздники, события и субкультуры, которые содействуют развитию человека – это хорошо, а те, которые ведут к деградации – это плохо. В данной ситуации нужно понимать, это просто развлечение или идеологическое убеждение. Только тогда можно осознать, вредит ли это нашим детям», – отметила гостья студии.

Наталия Соколова подчеркнула, что не является закоренелым противником этого мероприятия, но для неё этот праздник чуждый. «Я сторонник того, что у нашей страны, у нашего народа должны быть свои национальные праздники», – заключила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 ноября 2024

Квадробинг, Хэллоуин и безопасность детей: Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное
05 ноября 2024

Более 7 км реки Псковы расчистили в областном центре
05 ноября 2024

Трудности в использовании образовательной платформы «Сферум» отметила детский омбудсмен
05 ноября 2024

Консультацию по переселению в Россию могут получить учащиеся ПсковГУ в студенческом МФЦ
05 ноября 2024

Как обитатели псковского «Зоограда» готовятся к зиме
05 ноября 2024

Наталия Соколова – о Хэллоуине: Нужно понимать, это просто развлечение или идеологическое убеждение
05 ноября 2024

Вопросы формирования молодёжной информационной повестки обсудили на площадке школы «Индустрия медиа» в Пскове
05 ноября 2024

Большая часть псковских подростков относится негативно к квадробингу – Наталия Соколова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...