Наталия Соколова – о Хэллоуине: Нужно понимать, это просто развлечение или идеологическое убеждение

16:58, 05 ноября 2024, ПАИ

Своё отношение к проведению Хэллоуина в России высказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 ноября.

«Любые мероприятия, праздники, события и субкультуры, которые содействуют развитию человека – это хорошо, а те, которые ведут к деградации – это плохо. В данной ситуации нужно понимать, это просто развлечение или идеологическое убеждение. Только тогда можно осознать, вредит ли это нашим детям», – отметила гостья студии.

Наталия Соколова подчеркнула, что не является закоренелым противником этого мероприятия, но для неё этот праздник чуждый. «Я сторонник того, что у нашей страны, у нашего народа должны быть свои национальные праздники», – заключила она.