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Общество

Трудности в использовании образовательной платформы «Сферум» отметила детский омбудсмен

О трудностях, которые возникают у псковских школьников и их родителей при использовании образовательной платформы «Сферум», рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 ноября.

Фото: ПАИ

«У нас сейчас появилась новая образовательная платформа «Сферум». Я спрашиваю у педагогов – им нравится, у детей – они не поняли, а для родителей это просто напряжно», – заметила гостья студии.

Наталия Соколова также подчеркнула, что в этом вопросе нельзя забывать о семьях, где может быть несколько детей и технических средств может не хватать на всех. Кроме того, не всегда понятен механизм регистрации на платформе.

«Я не думала, что после пандемии мы вернёмся к теме проблемности дистанционного обучения, потому что хочется, чтобы обучение проходило очно в школе. Ведь есть ещё здоровьесберегающие моменты: можно похоронить своё зрение при работе за компьютером», – резюмировала она.

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