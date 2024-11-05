Консультацию по переселению в Россию могут получить учащиеся ПсковГУ в студенческом МФЦ

17:08, 05 ноября 2024, ПАИ

Консультационный пункт по вопросам участия в госпрограмме переселения в студенческом МФЦ ПсковГУ помогает студентам и их родителям получить ответы на вопросы, связанные с участием в программе. Те, кто уже участвует в госпрограмме, могут рассчитывать на сопровождение в вопросах социокультурной адаптации и трудоустройстве. Об этом ПАИ сообщили в центре содействия переселению «Соотечественник».

Молодые люди обращаются по вопросам пакета документов, необходимых для оформления правового статуса в России, а также узнают подробности по участию в государственной программе переселения соотечественников, интересуются возможностями получения гражданства РФ.

Обратиться за консультацией можно очно по адресу: Псков, площадь Ленина, 2, студенческий МФЦ. График работы пункта: вторник, четверг с 12:00 до 15:00. Также можно писать на почту: centr_sootechestvennik@pskov.ru.

Напомним также, что в центр содействия переселению «Соотечественник» могут обращаться в центр по всем вопросам, связанным с переселением в Псковскую область. Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, 10, помещение 1040, телефон: 8 (8112) 33-10-83.

В «Соотечественнике» помогают с оформлением документов, вопросами трудоустройства, жилищного обустройства, рассказывают о мерах поддержки, адаптации и социализации.