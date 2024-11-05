Институту уполномоченных по правам ребёнка в Псковской области исполнится 15 лет в декабре

18:31, 05 ноября 2024, ПАИ

Институту уполномоченных по правам ребёнка в Псковской области исполнится 15 лет в декабре, сообщила детский омбудсмен региона Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 ноября.

«Какие сейчас праздники, мы все ждём победу. Я написала ходатайство о награждении людей, с которыми я работаю на протяжении десяти лет. Их поощрят благодарственными письмами», – отметила она.

Кроме того, в конце декабря исполнится пять лет детскому общественному совету при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области. В связи с этим событием пройдёт детский образовательный форум совместно с «Движением первых».

Напомним, что в июне 2025 года истекает второй срок Наталии Соколовой в должности детского омбудсмена региона. Согласно областному законодательству, один человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.