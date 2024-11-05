В Пскове прошёл первый региональный чемпионат по гонкам дронов
В Пскове прошёл первый региональный чемпионат по гонкам дронов. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гонок дронов России.
Пилоты из Псковской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга посоревновались в спорткомплексе «Писковичи» в трёх дисциплинах: полетали на дронах 200-го, 75-го классов и техническом симуляторе.
На виртуальной трассе и в скоростном 200-м классе победу одержал Владимир Ефимов, а в гонке мини-дронов лидером стал Алексей Сергеев. Спортсмены получили ценный опыт соревнований, а также памятные подарки.
Соревнования в рамках фестиваля «Спортсмены будущего» организовала Федерация гонок дронов Псковской области при поддержке Федерации гонок дронов России и компании Winline.
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