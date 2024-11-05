Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

20 медалей завоевали псковичи в первенстве Новгородской области по карате

Псковские каратисты по приглашение Федерации карате Новгородской области приняли участие в первенстве Новгородской области по карате. Соревнования проходили в дисциплинах "индивидуальное ката" и "индивидуальное кумите", сообщили ПАИ в федерации Пскова.

Псковскую команду представляли спортсмены Спортивной федерации карате города Пскова. Всего завоёвано 20 медалей, из которых семь – золотые, семь – серебряные, шесть – бронзовые.

Золото в своих категориях получили Давид Волин, Иван Шевчук, Серафима Буторина, Василиса Кугут, Лиана Ревазян, Мартин Вонс, Олег Куприянчик, серебо – Алёна Комарова, Ева Решетникова, Глеб Екимов, Василиса Ветлужских, Ярослав Стерликов, Алиса Ворсюченко, Татьяна Милянтей. Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Александров, Лиана Ревазян, Мовсес Аветян, Григорий Постобаев, Сабина Горбенко, Виталий Фомин.

Следующими для псковских спортсменов станут всероссийские соревнования «Кубок Милютина» в Череповце Вологодской области, которые пройдут в середине ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 ноября 2024

ФК «Псков» признали лидером в СЗФО по управлению, дисциплине и инфраструктуре
05 ноября 2024

Псковские хоккеисты стали призёрами межрегионального турнира в Великом Новгороде
05 ноября 2024

Великолукские студенты стали призёрами этапов китайской веломногодневки
05 ноября 2024

ФК «Луки-Энергия» завершил сезон на 13-м месте
05 ноября 2024

ФК «Псков» выбыл из чемпионата России по футболу 8x8, не проиграв ни в одном матче
05 ноября 2024

Новогодний забег вновь пройдёт в Пскове 1 января
03 ноября 2024

Псковский боксёр стал победителем всероссийского турнира памяти академика Бардина в Череповце
03 ноября 2024

Сразу два открытых ковра провели в Пскове накануне Дня народного единства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...