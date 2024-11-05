20 медалей завоевали псковичи в первенстве Новгородской области по карате

18:53, 05 ноября 2024, ПАИ

Псковские каратисты по приглашение Федерации карате Новгородской области приняли участие в первенстве Новгородской области по карате. Соревнования проходили в дисциплинах "индивидуальное ката" и "индивидуальное кумите", сообщили ПАИ в федерации Пскова.

Псковскую команду представляли спортсмены Спортивной федерации карате города Пскова. Всего завоёвано 20 медалей, из которых семь – золотые, семь – серебряные, шесть – бронзовые.

Золото в своих категориях получили Давид Волин, Иван Шевчук, Серафима Буторина, Василиса Кугут, Лиана Ревазян, Мартин Вонс, Олег Куприянчик, серебо – Алёна Комарова, Ева Решетникова, Глеб Екимов, Василиса Ветлужских, Ярослав Стерликов, Алиса Ворсюченко, Татьяна Милянтей. Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Александров, Лиана Ревазян, Мовсес Аветян, Григорий Постобаев, Сабина Горбенко, Виталий Фомин.

Следующими для псковских спортсменов станут всероссийские соревнования «Кубок Милютина» в Череповце Вологодской области, которые пройдут в середине ноября.